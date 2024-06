14 țări și o organizație nu au semnat declarația de la finalul Summit-ului pentru pace în Ucraina. Ce prevede documentul

22:20

57 de profesori de limba română din Găgăuzia, raionul Taraclia și municipiul Bălți vor participa la cursuri de perfecționare a limbii române, în România. Cursurile vor avea loc în perioada 16 iunie-10 iulie la trei universități, din Suceava, Timișoara și Brașov. Acestea sunt organizate cu suportul Ministerului român al Educației. Pe parcursul anului curent vor […] The post Profesori din Găgăuzia, Taraclia și Bălți își vor perfecționa limba română la 3 universități din România appeared first on NewsMaker.