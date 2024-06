APL-urile pot beneficia de suport de până la 15 000 de dolari pentru implementarea inițiativelor locale

08:00

Orice utilizare a energiei nucleare și a instalațiilor nucleare trebuie să fie sigură, securizată, păzită și ecologică. Centralele și instalațiile nucleare ucrainene, inclusiv Centrala Nucleară Zaporojie, trebuie să funcționeze în condiții de siguranță și securitate sub controlul suveran deplin al Ucrainei și în conformitate cu principiile AIEA și sub supravegherea acesteia. Aceasta este una dintre cele trei concluzii făcute într-un comunicat al participanților la Summit-ul pentru pace în Ucraina, care are loc în Elveția.