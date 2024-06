Canoistul Serghei Tarnovschi a devenit campion european, rezervat seniorilor

17:15

Daniela Guțu este o tânără de 15 ani din orașul Ștefan Vodă, pasionată de voluntariat și activism civic. Face parte din trei ONG-uri – Echipa de voluntari „OameniiV", Asociația Internațională a Tinerilor și Asociația Tinerilor Diplomați – și are și un grup de inițiativă despre robotică. Având în vedere că în acest an a absolvit clasa a IX-a, din septembrie va fi în primul an la liceu. Clasa a X-a va fi puțin mai diferită pentru ea, pentru că nu o va face acasă, ci în Statele Unite ale Americii, căci beneficiază de bursa de studii ASSIST.