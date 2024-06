Negocierile cu Uniunea Europeană încep pe 25 iunie

09:10

Compania aeriană HiSky, cu origini funcționale moldovenești, a operat din noua sa bază, Aeroportul „Henri Coandă”, primul zbor direct din București spre Statele Unite ale Americii, relatează IPN cu referință la InfoPrut. Cursa, reluată din București după o întrerupere de 20 de ani, este operată cu un avion Airbus A330... The post Cursa aeriană Chișinău – New-York via București deja e „pe roate” appeared first on ALBASAT.