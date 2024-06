Horoscop 15 iunie – o zodie are bani promiși

19:40

Andrei Nastase declară că a avut astăzi fericitul prilej de a merge în câteva localități din raionul Hâncești. Ceea ce m-a preocupat întotdeauna a fost oportunitatea de a lua pulsul vieții adevărate de acolo, de la rădăcină, de la firul ierbii, cum se spune, adică de la oameni minunați și respectați ai pământului. Am fost […] The post Andrei Nastase: Am promis să sprijin eforturile oamenilor și să fac totul ca vocea lor să fie auzită appeared first on Omniapres.