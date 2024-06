Banca Națională a fost atrasă ca parte civilă în dosarul “furtul miliardului”

09:30

Negocierile cu UE încep cu justiția și tot cu justiția se încheie, mai spune Andrei Nastase. Trebuie spus că actuala guvernare habar nu are de ceea ce înseamnă reforma adevărată a justiției. Lupta dintre clanuri, gâlceava dintre instituții demonstrează o dată în plus că suntem departe de aderare, că vom fi monitorizați o perioadă lungă […]