Un înalt oficial NATO dezvăluie câte sute de mii de soldați poate desfășura rapid alianța

18:50

Colaborarea în domeniul cultural între România şi Republica Moldova este tot mai strânsă de la an la an, afirmă ministrul Culturii de la București, Raluca Turcan, citată de Agerpres. • Ministrul român a avut, joi, o întrevedere cu omologul moldovean, Sergiu Prodan, cu care a discutat despre proiectele importante pentru cele două maluri ale Prutului."Colaborarea în domeniul cultural între România şi Republica Moldova este tot mai strânsă de la an la an. (...) Am trecut în revistă protejarea şi pr...