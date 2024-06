ELSA Republica Moldova: Un Deceniu de Succes în Educația Juridică

13:00

Pe portalul The National Law Review, Av. J. Bihary și D. Murray împart sfaturi valoroase legate de ce și cum să lucrezi cu experți în litigii. Articolul “Become An Expert in Experts” oferă o perspectivă practică asupra colaborării cu experții în arbitraj internațional, adresându-se în special clienților. Se subliniază că experții oferă opinii pe probleme complexe […] Articolul Deveniți un expert în domeniul experților: Un ghid practic pentru clienți în colaborarea cu experți în arbitrajul internațional apare prima dată în JMD.