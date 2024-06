XC60 Dark Edition, primul din clasa sa, acum într-o versiune specială

08:30

Pe 14 iunie, Chișinăul devine capitala stilului, creativității și talentului, reunind în centrul Republicii Moldova, cele mai importante școli de modă din regiune.Facultatea de Design a Universității Tehnice a Moldovei, organizează în acest an, cea de-a VI-a ediție a Festivalul Students' Fashion Day (SFD-2024). Eveniment desfășurat sub egida celor 60 de ani de la fondarea UTM și care are drept