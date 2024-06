(VIDEO) Scandal la Ambasada Rusiei, SUA impun sancțiuni împotriva lui Guțul, regizor, răpus de o creangă/ Știri NewsMaker

10:20

Străzile din Chișinău se transformă în adevărate râuri, odată cu ploile abundente, din cauza lipsei sistemelor pluviale. O treime din orașul Chișinău nu are sistem de evacuare a apelor pluviale. Precizarea a fost făcută de Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale mobilitate urbană. Totuși, potrivit viceprimarului capitalei Ilie Ceban, Chișinăul s-a confruntat în ultima perioadă