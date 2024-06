Moldova, din nou sub instabilitate atmosferică: ne așteaptă descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului 

16:00

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de instabilitate atmosferică pentru ziua de luni, pe întreg teritoriul Republicii Moldovei. Astfel, meteorologii prognozează ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar pe alocuri – averse puternice cu grindină. Conform Codului galben de instabilitate atmosferică, în intervalul 10 iunie, ora 15:00 – 11 iunie, ora 03:00, […] The post Vin ploile cu descărcări electrice și grindină. Moldova, sub Cod galben de instabilitate atmosferică appeared first on NewsMaker.