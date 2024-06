Teste de examen la matematică și limba română, publicate pe Telegram. Ministerul Educației a identificat locul scurgerilor

12:40

Republica Moldova se va afla pe 10 iunie sub cod galben de caniculă. Avertizarea a fost emisă pe 9 iunie și va fi valabilă pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor se așteaptă temperaturi de +33°C și mai mult. Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a emis o nouă avertizare meteorologică.