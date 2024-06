Stadionul național va fi la Stăuceni? Autoritățile: va fi de categoria 4 UEFA, cu 1800 locuri de parcare și 25 mii de spectatori FOTO

13:20

Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, consideră că unii funcționari care comunică cu ea sunt interesați să influențeze unele investigații sau dosare din gestiunea PA. Procurorul șef al PA nu a oferit nume concrete, însă a dat asigurări că nu ar putea fi influențată. „Întotdeauna o să pune legea în frunte”, a declarat aceasta. Precizările […] The post A fost abordată vreodată Veronica Dragalin de politicieni pentru a influența dosare penale? Răspunsul șefei PA appeared first on NewsMaker.