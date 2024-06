Dorin Recean va participa la Conferința de Reconstrucție a Ucrainei din Berlin

15:20

Ion Ceban invită comunitatea la cea de-a III-a ediție a evenimentului dedicat promovării tezaurului cultural al țării – „Moldova are artă. Chișinăul are artă”. „Astăzi, 7 iunie, de la ora 18:30, pe scena amenajată în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei vor urca personalități notorii și tineri talentați”, menționează Primarul General. În context, adaugă […] Articolul „Moldova are artă. Chișinăul are artă.”, ediția a III-a. Ceban: „Pe scena evenimentului vor urca personalități notorii și tineri talentați” apare prima dată în DemocracyMD.