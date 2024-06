(video) Pre-Vetting, dubla 3, a judecătorului Paniș: FISC a prezentat date eronate, folosite și de CNA. „A omis” 1 mil. de lei, e diferență mare

13:00

„În calitate de ex-ministru al Apărării, deseori sunt întrebat ce cred despre nivelul de securitate şi capacităţile de apărare ale Republicii Moldova, mai ales de când a început războiul din Ucraina. Înţeleg preocuparea respectivă, pentru că e una când un război are loc undeva departe şi cu totul alta e când acest lucru se întâmplă chiar la hotarele ţării noastre. În context, am decis să fac publice unele gânduri pe care le am la tema dată”, scrie Valeriu Pleșca.