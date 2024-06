Fenomen! La 17 ani, Endrick a fost din nou eroul Braziliei și a intrat în istorie

12:30

Un suspect de terorism a încercat să se infiltreze la EURO 2024. The Sun scrie că bărbatul este membru ISIS Situația devine tot mai tensionată înaintea Campionatului European de Fotbal. Jurnaliștii de la The Sun au aflat că un bărbat, bănuit că este membru al grupării teroriste ISIS, a încercat să-și asigure intrarea la un meci de fotbal și a aplicat pentru un post de agent de securitate. Suspectul a fost arestat și prezentat, sub pasă strictă, în fața unui judecător de la Curtea Federală de Jus...