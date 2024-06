Rezultatul alegerilor în Parlamentul European va asigura un sprijin politic ferm pentru Moldova, ministru

16:50

Circa 30 de mii de elevi susțin, în perioada 3-13 iunie, examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Astăzi a avut loc examenul la limba și literatura română pentru alolingvi, la care au participat peste 5,6 mii de elevi, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Ministerului Educației...