PAS convoacă ședința extraordinară a CMC pentru a discuta bugetul alternativ al municipiului Chișinău pe care l-a elaborat

12:40

Numărul de șomeri care beneficiază de ajutor social s-a redus de zece ori într-un singur an. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în luna mai acestui an, numărul de șomeri care primesc ajutor social este de 1 479 persoane, comparativ cu 11 660 persoane în aprilie 2023. „Doar în primele 5 luni ale anului 2024, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost angajați 3 117 șomeri. În luna mai 2024, am ajutat, în total, 1 431 de persoane să-și găsească un...