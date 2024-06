Care este progamul TechVillage 2024 – eveniment destinat start-upurilor aflate în căutare de investiții

18:30

La sfârșit de an universitar, mulți studenți se pregătesc să își susțină tezele de licență sau masterat. La #diez credem că aceste lucrări sunt mult prea valoroase pentru a fi lăsate să se prăfuiască pe un raft după susținere. De aceea, discutăm cu studenți ale căror teze merită să fie cunoscute de toată lumea. Una dintre tinere este Mihaela Fetcu, studentă în ultimul an la Thomas More of Applied Sciences din Belgia, unde finalizează programul de licență Data Science, Protection and Security. Teza ei de licență este despre panourile solare din Moldova, iar în acest material, tânăra explică prin ce este nou și diferit proiectul ei. Сообщение A creat un calculator care îți spune de câte panouri solare are nevoie casa ta. Descoperă teza de licență a Mihaelei Fetcu появились сначала на #diez.