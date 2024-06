Grupul PPE, din care face parte PAS, a câștigat alegerile europarlamentare. Popșoi: „Mulțumesc tuturor care s-au mobilizat exemplar”

13:20

Ex-ministrul de Externe al Republicii Moldova Nicu Popescu a anunțat, pe 7 iunie – în timpul unei conferințe de presă, despre lansarea „inițiativei civice, apolitică, „Cetățeni pentru Europa"". Inițiativa are 8 fondatori: Nicu Popescu, antreprenorul Vasile Tofan, jurnalista și antreprenoarea Nata Albot, soprana Valentina Nafornița, sportiva Irina Rîngaci, jurnalistul Alex Cozer, directorul executiv al Institutului […] „Țăranii aceștia moldoveni au obrăznicia să-și croiască calea". În Moldova a fost creată inițiativa civică „Cetățeni pentru Europa"