Instruire CJI: Învățătoarele/învățătorii de la treapta primară sunt invitați să participe la o nouă instruire în domeniul educației media

11:50

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă comportamentul ilegal al mai multor participanți la evenimentul numit „Marșul Victoriei”, care au agresat fizic și verbal cel puțin două jurnaliste care își exercitau misiunea de informare a cetățenilor asupra evenimentelor de interes public. Organizațiile semnatare solicită organelor de drept să sancționeze agresorii. În timpului reflectării evenimentului, o jurnalistă de… The post ONG-urile de media condamnă acțiunile ilegale ale participanților la „Marșul Victoriei”, îndreptate împotriva jurnaliștilor, și solicită organelor de drept să sancționeze agresorii first appeared on CJI.