Blocul „Victorie” a organizat congresul în Federația Rusă. Organizatorii anunță că peste 4000 de persoane au participat

13:50

Primarul municipiului Chișinău Ion Ceban, s-a întâlnit, la Beijing, China, cu edilul orașului, Yin Yong. Ceban: “Beijing este unul dintre orașele cu o infrastructură înalt dezvoltată. Am făcut schimb de opinii și am discutat despre colaborarea între orașe în diverse domenii. Am fost impresionat și am apreciat noul proiect realizat în ultimii 5-6 ani, unde […]