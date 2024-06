Lava a acoperit un drum principal din Islanda și se îndreaptă spre un oraș din sud-vestul insulei

Lava scursă în urma erupției vulcanice de la sfârșitul lunii trecute a acoperit un drum principal din sud-vestul Islandei și se îndreaptă spre orașul Grindavik, scrie BBC, transmite Digi24.ro. The burning lava is not only running over the main road to #Grindavik but also moving closer to the barricades constructed months ago and towards the hot water pipeline. pic.twitter.com/9KzBjkXAGo — Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) June 9, 2024 Cu toate acestea, orașul Grindavik nu este în pericol de e...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deschide.md