FOTO Copaci doborâți și mașini avariate, la Chișinău: consecințele ploii cu grindină și vântului puternic 

Pentru al patrulea an consecutiv, Kaufland Moldova a fost recunoscută ca lider în industria comerțului și a obținut premiul mare la 6 categorii în cadrul concursului «Marca Comercială a Anului 2023». Acest succes este o recunoaștere a eforturilor și implicării constante ale companiei în dezvoltarea comunităților locale și în asumarea responsabilității de a fi un partener economic și social de încredere pentru societatea civilă. Premiile au fost decernate la evenimentul «Gala Businessului Moldovenesc», organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, care […]