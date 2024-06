(FOTO) Cetățenii români din Republica Moldova votează la alegerile europarlamentare! La unele secții de vot s-au format cozi

10:00

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) s-a autosesizat în urma investigației realizată de publicația The Insider, cu privire la fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan. Anunțul a fost făcut de procurorul general, Ion Munteanu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV.Totuși, procurorul general se arată nedumerit de ce procurorii au aflat din presă aceste informații, spunând că este responsabilitatea inclusiv a Ministerului Apărării și SIS să verifice exact oamenii care acced în astfel de funcții. „Nu vreau să fac concluzii pripite. Eu îmi pun întrebarea de ce PC COCS care este responsabilă de aceste investigații trebuie să afle din presă despre acest caz. Eu au precizat că PCCOCS s-au sesizat în urma difuzării în surse media informației respective. Imediat am solicitat confirmarea autenticității informației respective de la SIS. O parte din informații noi am recepționat azi, iar în anumite aspecte suntem în colaborare în continuare pentru a avea mai multă claritate”, a punctat procurorul șef.Dacă informațiile prezentate în investigația jurnalistică se vor adeveri, Igor Gorgan ar putea fi cercetat inclusiv sub aspectul trădării de patrie, susține procurorul general.„Va fi investigat de ce asemenea fapte au putut fi tolerate atâta timp, când avem organe specializate în contracararea unor astfel de fapte. (…) Este responsabilitatea inclusiv a Ministerului Apărării și SIS să verifice exact oamenii care acced în astfel de funcții. (…) În asemenea funcții nu se accede pur și simplu printr-o convorbire, există avize, organe care trebuie să se expună, etc”, a declarat Ion Munteanu. Publicația de investigații rusească The Insider a primit acces la corespondența Telegram a fostului șef al Statului Major al Republicii Moldova Igor Gorgan cu curatorul său GRU, colonelul rus Alexei Makarov. Potrivit datelor, Gorgan a raportat rușilor în mod regulat despre situația politică internă din Moldova și a transmis date despre vizitele reprezentanților Ministerului ucrainean al Apărării: „Legătura cu informatorul moldovean” a funcționat în Statul Major până la sfârșitul anului 2021, atunci când noul președinte Maia Sandu l-a demis din funcție. Folosind vechile sale legături în Ministerul Apărării al Moldovei, Gorgan rămâne un informator important pentru GRU.Președinția a venit cu o reacție după ce publicația de investigații The Insider a scos la iveală faptul că fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei moldovenești, Igor Gorgan, a jucat rolul de informator al GRU și „vindea” Moscovei secretele de stat. Potrivit Președinției, distincțiile de stat oferite acestuia în 2006 „Meritul Militar”, 2015 „Credință Patriei” și gradele militare vor fi retrase.