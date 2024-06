Premierul RM, la premierea Tekwill Junior Ambassadors 2024: „Tinerii noștri reprezintă o sursă de inspirație pentru toți”

15:50

Japonia: Rata fertilității a atins un nou minim, pentru al optulea an consecutiv Rata fertilității a atins în Japonia un nou minim, pentru al optulea an consecutiv, în ciuda politicilor guvernamentale de încurajare a creșterii natalității. În 2023 s-au născut mai puțini copii cu -5,6% față de anul precedent. Rata totală a fertilității în Japonia, care reprezintă numărul mediu de nașteri per femeie în timpul anilor ei reproductivi (15-49 de ani), a scăzut la 1,20 anul trecut, de la 1,26 în ​​2022...