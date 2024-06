Podul peste Prut de la Ungheni: autoritățile române amână termenul desemnării constructorului cu încă o lună

14:40

Un copil de 11 ani a ajuns la spital, după ce peste el s-a prăbușit o poartă de fotbal cu panou de baschet atașat. Cazul a avut loc la Tiraspol, în curtea unei case din zona unui centru comercial, scrie presa din regiune. Se menționează că poarta ar fi căzut și în trecut peste copii. Presa […]