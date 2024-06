Nicolae Ciucă: Fiecare dintre voi are dreptul și șansa de a-și decide propriul destin. Duminică, votați cu inima!

14:00

Uniunea Europeană a anunțat prelungirea suspendării taxelor la import și a contingentelor pentru exporturile ucrainene pentru încă un an, conform unui comunicat al Comisiei Europene. Această decizie, care a intrat în vigoare joi, 6 iunie, reprezintă un semn al angajamentului continuu al UE față de Ucraina și sprijinul său pe termen lung. Cunoscute sub numele […] Articolul Sprijinul comercial al UE pentru Ucraina, în vigoare: Suspendarea taxelor pentru exporturi, prelungită cu încă un an apare prima dată în Bani.md.