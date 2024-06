NM Espresso: UE începe negocierile cu Moldova, Chișinăul în continuare fără buget, ex-deputat moldovean arestat în SUA

11:40

Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a depus un denunț Procuratura Generală. Potrivit fracțiunii, pe strada Ismail 28 din centrul capitalei a fost demolată fără autorizație o clădire. În locul acesteia s-ar construi un bloc, care potrivit PAS, la fel nu are autorizație. „Astăzi avem un bloc în centrul istoric […] The post PAS a sesizat Procuratura Generală: pe strada Ismail se construiește un bloc, care are deja 4 etaje, fără autorizație DOC appeared first on NewsMaker.