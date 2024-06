Cursa aeriană Chișinău – New-York via București deja e „pe roate”

15:20

Republica Moldova va putea solicita altor state acordarea protecției pentru indicațiile geografice și denumirile de origine. Parlamentul a ratificat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, transmite IPN. Actul de la Geneva reprezintă o revizuire a Aranjamentului de la Lisabona privind... The post Moldova va putea solicita altor state protecție pentru indicațiile geografice appeared first on ALBASAT.