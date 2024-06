Un angajat al ÎMAG „Spații Verzi” a fost rănit în urma unei explozii

14:20

Primăria Municipiului Chișinău invită la cea de-a III-a ediție a evenimentului dedicat promovării tezaurului cultural al țării – „Moldova are artă. Chișinăul are artă”. Astăzi, 7 iunie, ora 18:30, pe scena amenajată în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei vor urca personalități notorii și tineri talentați.Orchestra Municipală de cameră „Camerata Chișinău”, sub îndrumarea directorului […]