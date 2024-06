„Țăranii aceștia moldoveni au obrăznicia să-și croiască calea”. În Moldova a fost creată inițiativa civică „Cetățeni pentru Europa”

17:20

Cetățenii Elveției, Italiei, Lituaniei și Germaniei vor putea traversa frontiera Republicii Moldova și cu pașaportul temporar. Iar cetățenii Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Irlandei și Slovaciei vor avea dreptul să traverseze frontiera Moldovei inclusiv cu pașaportul de urgență. Potrivit autorităților, decizia a fost luată pentru a asigura libera circulație a persoanelor „având la bază eliberarea de […]