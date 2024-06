UE și PNUD vor oferi suport în dezvoltarea afacerilor de pe ambele maluri ale râului Nistru

12:10

Irina Vlah, președinta „Platformei Moldova", are o relație foarte frumoasă cu mama sa și își dorește ca așa să fie, peste ani, relația sa cu fiica ei, Anna. „Mama întotdeauna mi-a oferit multă grijă și sentimentul de siguranță. Acum este rândul meu să am grijă de ea. Mi-aș dori să am o astfel de relație […]