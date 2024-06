Financial Times: Comisia Europeană va cere începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova

10:40

Din 1 iulie 2024, în testele la proba teoretică în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule vor fi integrate noi întrebări care se referă la siguranța rutieră, protecția antiincendiară, comportamentul conducătorilor auto față de bicicliști; desenul indicatoarelor/marcajelor rutiere, etc. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice (ASP). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. ASP …