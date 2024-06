Israel-Liban // Şeful ONU avertizează împotriva unui conflict „mai larg”

21:10

Guvernul are toleranță zero față de corupți. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean ca reacție la dosarul ”INTERPOL”, în cadrul căruia șeful Biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. „De aceea este important acest efort anticorupție, pe care îl promovează Guvernul și Parlamentul, iar efortul de reformare a justiției este unul fundamental. Având în vedere că am acumulat atâta corupție în ultimii 30 de ani, iată că în sfârșit avem rezultate în...