Xabi Alonso, ”dărâmat” după ce a ratat o performanță istorică în fotbal

A început ”curățenia generală” pe Old Trafford! Opt jucători, OUT de la Manchester United Manchester United a anunțat oficial că s-a despărțit de nu mai puțin de opt jucători în această vară. Șapte dintre cei opt fotbaliști au ajuns la finalul înțelegerilor cu formația de pe Old Trafford, iar cele mai sonore nume sunt Anthony Martial și Raphael Varane. Dacă în cazul lui Martial plecarea de pe Old Trafford a fost anunțată oficial în urmă cu o lună, în cazul celorlalți fotbaliști nu era cunoscută...