Noțiunea „trădare de patrie” va avea o nouă definiție. Modificările, votate în lectură finală

08:30

Comisia Electorală Centrală a aplicat sancțiuni unor partide politice după alegerile locale noi și parțiale din 19 mai 2024. S-au depistat încălcări, prezentate de concurenții electorali. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, CEC a aplicat sancțiunea sub formă de avertisment concurenților electorali Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a … The post Mai multe partide s-au ales cu sancțiuni din partea Comisiei Electorale Centrale first appeared on ZUGO. Articolul Mai multe partide s-au ales cu sancțiuni din partea Comisiei Electorale Centrale apare prima dată în ZUGO.