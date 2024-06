18:10

Verdictul de vinovăție împotriva lui Trump este un moment crucial pentru America, din punct de vedere politic, constituțional și moral, The European Conservative Joi, 30 mai, un juriu format din 12 newyorkezi a șters ultima linie distinctivă dintre America lui Biden și Rusia lui Putin. Cu verdictul lor împotriva lui Donald Trump, găsindu-l vinovat pentru […] The post Ziua în care democrații au “putinizat” America appeared first on Omniapres.