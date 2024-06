Farmacia Familiei a cunoscut un succes remarcabil la Gala Premiilor MARCA COMERCIALĂ A ANULUI 2023, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

19:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Au găsit un sediu pentru Procuratura Anticorupție. Percheziții la cinci oficii FISC: 1,5 milioane de lei, confiscate. Prețuri mai mici la benzină și motorină. PAS răspunde criticilor Amnesty International Moldova. Noi judecători la Curtea Supremă de Justiție. Cod galben de ploi și pagubele înregistrate luni. […]