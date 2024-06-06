PROCURORII AU CERUT 30 DE ZILE DE AREST PENTRU ÎNVINUIȚII ÎN CAZUL SCHEMELOR INTERPOL, INCLUSIV PENTRU ȘEFUL BIROULUI INTERPOL DIN MOLDOVA

Infotag, 6 iunie 2024 16:00

PROCURORII AU CERUT 30 DE ZILE DE AREST PENTRU ÎNVINUIȚII ÎN CAZUL SCHEMELOR INTERPOL, INCLUSIV PENTRU ȘEFUL BIROULUI INTERPOL DIN MOLDOVA

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
16:00
PROCURORII AU CERUT 30 DE ZILE DE AREST PENTRU ÎNVINUIȚII ÎN CAZUL SCHEMELOR INTERPOL, INCLUSIV PENTRU ȘEFUL BIROULUI INTERPOL DIN MOLDOVA Infotag
PROCURORII AU CERUT 30 DE ZILE DE AREST PENTRU ÎNVINUIȚII ÎN CAZUL SCHEMELOR INTERPOL, INCLUSIV PENTRU ȘEFUL BIROULUI INTERPOL DIN MOLDOVA
16:00
PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU SE ÎNTÂLNEȘTE LA BEIJING CU VICEPREȘEDINTELE ASOCIAȘIEI CHINEZE PENTRU PRIETENIA CU ȚĂRILE STRĂINE Infotag
PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU SE ÎNTÂLNEȘTE LA BEIJING CU VICEPREȘEDINTELE ASOCIAȘIEI CHINEZE PENTRU PRIETENIA CU ȚĂRILE STRĂINE
Acum 4 ore
13:30
​COMPANIA GERMANĂ KNAUF VA CONSTRUI O FABRICĂ DE PLĂCI GIPS-CARTON LA BĂLȚI Infotag
​COMPANIA GERMANĂ KNAUF VA CONSTRUI O FABRICĂ DE PLĂCI GIPS-CARTON LA BĂLȚI
Acum 6 ore
11:00
PROFESOR ITALIAN, DESPRE PROBLEMA FUMATULUI ÎN MOLDOVA: LEGILE RESTRICTIVE NU FUNCȚIONEAZĂ Infotag
PROFESOR ITALIAN, DESPRE PROBLEMA FUMATULUI ÎN MOLDOVA: LEGILE RESTRICTIVE NU FUNCȚIONEAZĂ
Ieri
15:30
PREȚUL CARBURANȚILOR A ATINS MINIMUL ANULUI 2024 – ANRE Infotag
PREȚUL CARBURANȚILOR A ATINS MINIMUL ANULUI 2024 – ANRE
15:30
PRIMARUL ORAȘULUI CHIȘINĂU, ION CEBAN, S-A ÎNTÂLNIT ÎN CHINA CU CONDUCEREA XI'AN ȘI CU REPREZENTANȚI AI PARTIDULUI COMUNIST DIN CHINA Infotag
PRIMARUL ORAȘULUI CHIȘINĂU, ION CEBAN, S-A ÎNTÂLNIT ÎN CHINA CU CONDUCEREA XI'AN ȘI CU REPREZENTANȚI AI PARTIDULUI COMUNIST DIN CHINA
15:30
PROIECTUL EU4ACCOUNTABILITY ESTE UN EXEMPLU EXCELENT DE COOPERARE ÎNTRE SOCIETATEA CIVILĂ ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE DIN MOLDOVA Infotag
PROIECTUL EU4ACCOUNTABILITY ESTE UN EXEMPLU EXCELENT DE COOPERARE ÎNTRE SOCIETATEA CIVILĂ ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE DIN MOLDOVA
11:00
Exporturile Gazprom spre Europa au crescut cu 39% în luna mai Infotag
Exporturile Gazprom spre Europa au crescut cu 39% în luna mai
11:00
Algeria vrea să atragă 12 milioane de turişti în 2030 Infotag
Algeria vrea să atragă 12 milioane de turişti în 2030
10:30
​SCRISOARE DESCHISĂ: Infotag
​SCRISOARE DESCHISĂ:
09:00
Irina Vlah s-a adresat președintelui Parlamentului Infotag
Irina Vlah s-a adresat președintelui Parlamentului
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
MAIB ÎN PARTENERIAT CU UTM LANSEAZĂ ÎN PREMIERĂ PROGRAMUL DE BURSE „YOU DRIVE IT”, PROMOVÂND INCLUZIUNEA ȘI EGALITATEA DE GEN Infotag
MAIB ÎN PARTENERIAT CU UTM LANSEAZĂ ÎN PREMIERĂ PROGRAMUL DE BURSE „YOU DRIVE IT”, PROMOVÂND INCLUZIUNEA ȘI EGALITATEA DE GEN
16:00
ÎN TRANSNISTRIA, DE LA 1 IANUARIE 2025, PLĂȚILE ÎN NUMERAR ÎN TRANSPORTUL PUBLIC VOR FI ANULATE Infotag
ÎN TRANSNISTRIA, DE LA 1 IANUARIE 2025, PLĂȚILE ÎN NUMERAR ÎN TRANSPORTUL PUBLIC VOR FI ANULATE
16:00
ÎN ULTIMELE 48 DE ORE, PATRU PERSOANE S-AU ÎNECAT ÎN APELE MOLDOVENEȘTI, INCLUSIV UN COPIL Infotag
ÎN ULTIMELE 48 DE ORE, PATRU PERSOANE S-AU ÎNECAT ÎN APELE MOLDOVENEȘTI, INCLUSIV UN COPIL
16:00
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” A PROPUS ÎNJUMĂTĂȚIREA ACCIZELOR LA IMPORTUL DE AUTOMOBILE ÎN MOLDOVA Infotag
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” A PROPUS ÎNJUMĂTĂȚIREA ACCIZELOR LA IMPORTUL DE AUTOMOBILE ÎN MOLDOVA
16:00
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ÎI ÎNDEAMNĂ CETĂȚENII MOLDOVENI SĂ RESPECTE LEGILE, ȚINÂND CONT DE FAPTUL CĂ ROMÂNIA ADERĂ LA ZONA SCHENGEN Infotag
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ÎI ÎNDEAMNĂ CETĂȚENII MOLDOVENI SĂ RESPECTE LEGILE, ȚINÂND CONT DE FAPTUL CĂ ROMÂNIA ADERĂ LA ZONA SCHENGEN
16:00
MOLDOVA FINALIZEAZĂ PRIMA ETAPĂ DE SCREENING Infotag
MOLDOVA FINALIZEAZĂ PRIMA ETAPĂ DE SCREENING
13:00
EXPERȚII PROGNOZEAZĂ O SCĂDERE DE 10-15% A PREȚURILOR LA IMOBILELE DIN MOLDOVA Infotag
EXPERȚII PROGNOZEAZĂ O SCĂDERE DE 10-15% A PREȚURILOR LA IMOBILELE DIN MOLDOVA
13:00
GUVERNUL IDENTIFICĂ O NOUĂ CLĂDIRE PENTRU PROCURATURA ANTICORUPȚIE Infotag
GUVERNUL IDENTIFICĂ O NOUĂ CLĂDIRE PENTRU PROCURATURA ANTICORUPȚIE
3 iunie 2024
15:30
PROCURORII ȘI ANCHETATORII DESFĂȘOARĂ ACȚIUNI ÎN CADRUL CAUZEI PENALE DE OBȚINERE ILEGALĂ A CETĂȚENIEI MOLDOVENEȘTI Infotag
PROCURORII ȘI ANCHETATORII DESFĂȘOARĂ ACȚIUNI ÎN CADRUL CAUZEI PENALE DE OBȚINERE ILEGALĂ A CETĂȚENIEI MOLDOVENEȘTI
15:30
​BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI TRANSFORMĂ EGALITATEA DE GEN DINTR-UN VIS ÎN REALITATE Infotag
​BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI TRANSFORMĂ EGALITATEA DE GEN DINTR-UN VIS ÎN REALITATE
13:00
​TEATRUL CEHOV A PUS ÎN SCENĂ SPECTACOLUL ÎN PREMIERĂ „THE FINAL GAME” Infotag
​TEATRUL CEHOV A PUS ÎN SCENĂ SPECTACOLUL ÎN PREMIERĂ „THE FINAL GAME”
13:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ ANUNȚĂ REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE DUMINICĂ ÎN DOUĂ LOCALITĂȚI Infotag
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ ANUNȚĂ REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE DUMINICĂ ÎN DOUĂ LOCALITĂȚI
13:00
EVENIMENTUL DIASPORA INVEST - INVESTIM ACASA A AVUT LOC LA PARIS Infotag
EVENIMENTUL DIASPORA INVEST - INVESTIM ACASA A AVUT LOC LA PARIS
12:00
Germania relaxează reglementările de pe piaţa muncii pentru persoanele din afara UE Infotag
Germania relaxează reglementările de pe piaţa muncii pentru persoanele din afara UE
12:00
Germania găzduieşte ample exerciţii militare ale forţelor aeriene din NATO Infotag
Germania găzduieşte ample exerciţii militare ale forţelor aeriene din NATO
12:00
Economia Turciei a crescut mai rapid decât cea a Chinei Infotag
Economia Turciei a crescut mai rapid decât cea a Chinei
31 mai 2024
15:30
MINISTRUL ECONOMIEI: INVESTIȚIILE PRIVATE ÎN MOLDOVA CRESC PENTRU PRIMA DATĂ DE LA ÎNCEPUTUL RĂZBOIULUI DIN UCRAINA Infotag
MINISTRUL ECONOMIEI: INVESTIȚIILE PRIVATE ÎN MOLDOVA CRESC PENTRU PRIMA DATĂ DE LA ÎNCEPUTUL RĂZBOIULUI DIN UCRAINA
15:30
ANUL VIITOR, MOLDOVA VA PRIMI ÎNCĂ 14 BLINDATE PIRANHA, PRECUM ȘI SISTEME INDIVIDUALE DE APĂRARE AERIANĂ Infotag
ANUL VIITOR, MOLDOVA VA PRIMI ÎNCĂ 14 BLINDATE PIRANHA, PRECUM ȘI SISTEME INDIVIDUALE DE APĂRARE AERIANĂ
15:30
MINISTRUL APĂRĂRII AL GERMANIE AFIRMĂ CĂ GERMANIA NU VA PERMITE RUSIEI SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA DIN REPUBLICĂ Infotag
MINISTRUL APĂRĂRII AL GERMANIE AFIRMĂ CĂ GERMANIA NU VA PERMITE RUSIEI SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA DIN REPUBLICĂ
13:30
​APROAPE 2.600 DIN 18.800 DE CANDIDAȚI LA BACALAUREAT AU FOST SCUTIȚI DE EXAMENUL DE LIMBĂ STRĂINĂ Infotag
​APROAPE 2.600 DIN 18.800 DE CANDIDAȚI LA BACALAUREAT AU FOST SCUTIȚI DE EXAMENUL DE LIMBĂ STRĂINĂ
13:30
MINISTRUL ENERGIEI SPUNE CĂ LIVRĂRILE DE GAZE ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ NU VOR FI SISTATE, DAR PENTRU TRANSPORTAREA GAZELOR SE VA PLĂTI Infotag
MINISTRUL ENERGIEI SPUNE CĂ LIVRĂRILE DE GAZE ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ NU VOR FI SISTATE, DAR PENTRU TRANSPORTAREA GAZELOR SE VA PLĂTI
13:30
MINISTRUL ECONOMIEI ȘI DIGITALIZĂRII VA AVEA O CONVORBIRE TELEFONICĂ CU OMOLOGUL SĂU NORVEGIAN Infotag
MINISTRUL ECONOMIEI ȘI DIGITALIZĂRII VA AVEA O CONVORBIRE TELEFONICĂ CU OMOLOGUL SĂU NORVEGIAN
13:30
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE DE CONDAMNARE A POLITICII DE GENOCID A RUSIEI FAȚĂ DE UCRAINA Infotag
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE DE CONDAMNARE A POLITICII DE GENOCID A RUSIEI FAȚĂ DE UCRAINA
12:30
Comisia Europeană clarifică sprijinul acordat fermierilor în cazul unor fenomene meteorologice excepţionale Infotag
Comisia Europeană clarifică sprijinul acordat fermierilor în cazul unor fenomene meteorologice excepţionale
12:30
UE majorează de la 1 iulie tarifele la importurile de cereale din Rusia şi Belarus Infotag
UE majorează de la 1 iulie tarifele la importurile de cereale din Rusia şi Belarus
10:30
VAPE-URILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ – UN PERICOL EMINENT PENTRU TINERI, CARE ”ÎNFLOREȘTE” ÎN MEDIU ONLINE Infotag
VAPE-URILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ – UN PERICOL EMINENT PENTRU TINERI, CARE ”ÎNFLOREȘTE” ÎN MEDIU ONLINE
30 mai 2024
16:00
PARLAMENTUL INTERZICE LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII ZGOMOTOASE ÎN CARTIERELE REZIDENȚIALE ÎN ZILELE DE DUMINICĂ, DE SĂRBĂTORI ȘI PE TIMP DE NOAPTE Infotag
PARLAMENTUL INTERZICE LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII ZGOMOTOASE ÎN CARTIERELE REZIDENȚIALE ÎN ZILELE DE DUMINICĂ, DE SĂRBĂTORI ȘI PE TIMP DE NOAPTE
13:00
PROCURATURA ÎNCETEAZĂ ANCHETA PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAȚII PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR DE PE AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU Infotag
PROCURATURA ÎNCETEAZĂ ANCHETA PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAȚII PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR DE PE AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU
13:00
PREMIER ENERGY A PLASAT IPO CU VALOAREA DE 19,5 LEI ROMÂNEȘTI PE ACȚIUNE, FIXÂND CAPITALIZAREA COMPANIEI LA 489,8 MILIOANE DE EURO Infotag
PREMIER ENERGY A PLASAT IPO CU VALOAREA DE 19,5 LEI ROMÂNEȘTI PE ACȚIUNE, FIXÂND CAPITALIZAREA COMPANIEI LA 489,8 MILIOANE DE EURO
13:00
PARLAMENTUL R. MOLDOVA VA ADOPTA O DECLARAȚIE DE CONDAMNARE A DEPORTĂRII FORȚATE A COPIILOR UCRAINENI ÎN RUSIA Infotag
PARLAMENTUL R. MOLDOVA VA ADOPTA O DECLARAȚIE DE CONDAMNARE A DEPORTĂRII FORȚATE A COPIILOR UCRAINENI ÎN RUSIA
13:00
​MINISTRUL GERMAN AL APĂRĂRII, BORIS PISTORIUS, VA VENI VINERI ÎN MOLDOVA Infotag
​MINISTRUL GERMAN AL APĂRĂRII, BORIS PISTORIUS, VA VENI VINERI ÎN MOLDOVA
29 mai 2024
15:30
BANCA NAȚIONALĂ INVITĂ COPIII SĂ „DESCOPERE LUMEA BANILOR” PE 1 IUNIE ÎN PARCUL ȘTEFAN CEL MARE Infotag
BANCA NAȚIONALĂ INVITĂ COPIII SĂ „DESCOPERE LUMEA BANILOR” PE 1 IUNIE ÎN PARCUL ȘTEFAN CEL MARE
15:30
BERD VA OFERI 18,2 MILIOANE DE EURO PENTRU REPARAȚIA INFRASTRUCTURII FEROVIARE DIN MOLDOVA Infotag
BERD VA OFERI 18,2 MILIOANE DE EURO PENTRU REPARAȚIA INFRASTRUCTURII FEROVIARE DIN MOLDOVA
15:30
​52 DE SECȚII DE VOTARE VOR FI DESCHISE ÎN MOLDOVA PENTRU ALEGERILE EUROPARLAMENTARE Infotag
​52 DE SECȚII DE VOTARE VOR FI DESCHISE ÎN MOLDOVA PENTRU ALEGERILE EUROPARLAMENTARE
15:30
SUA IA ÎN CONSIDERARE NOI SANCȚIUNI ÎMPOTRIVA OLIGARHILOR MOLDOVENI - AMBASADORUL KENT LOGSDON Infotag
SUA IA ÎN CONSIDERARE NOI SANCȚIUNI ÎMPOTRIVA OLIGARHILOR MOLDOVENI - AMBASADORUL KENT LOGSDON
12:30
RESTRICȚIONAREA UTILIZĂRII SPAȚIULUI AERIAN ÎN LEGĂTURĂ CU VIZITA SECRETARULUI DE STAT AL SUA ÎN REPUBLICA MOLDOVA Infotag
RESTRICȚIONAREA UTILIZĂRII SPAȚIULUI AERIAN ÎN LEGĂTURĂ CU VIZITA SECRETARULUI DE STAT AL SUA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
12:30
TARIFELE LA GAZE PENTRU LOCUITORII DIN TRANSNISTRIA VOR RĂMÂNE LA ACELAȘI NIVEL ȘI ÎN 2025 Infotag
TARIFELE LA GAZE PENTRU LOCUITORII DIN TRANSNISTRIA VOR RĂMÂNE LA ACELAȘI NIVEL ȘI ÎN 2025
12:30
​VICEPRIM-MINISTRUL DUMITRU ALAIBA A DISCUTAT CU AGENȚIA MIGA DESPRE ATRAGEREA INVESTIȚIILOR Infotag
​VICEPRIM-MINISTRUL DUMITRU ALAIBA A DISCUTAT CU AGENȚIA MIGA DESPRE ATRAGEREA INVESTIȚIILOR
12:30
UNGARIA SPRIJINĂ ADERAREA MOLDOVEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ - MINISTRUL DE EXTERNE PETER SZIJJARTO Infotag
UNGARIA SPRIJINĂ ADERAREA MOLDOVEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ - MINISTRUL DE EXTERNE PETER SZIJJARTO
Mai multe ştiri
©2004—2024 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.