PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU SE ÎNTÂLNEȘTE LA BEIJING CU VICEPREȘEDINTELE ASOCIAȘIEI CHINEZE PENTRU PRIETENIA CU ȚĂRILE STRĂINE
Infotag, 6 iunie 2024 16:00
PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU SE ÎNTÂLNEȘTE LA BEIJING CU VICEPREȘEDINTELE ASOCIAȘIEI CHINEZE PENTRU PRIETENIA CU ȚĂRILE STRĂINE
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