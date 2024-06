Pagube grave în urma ploilor cu grindină. Sute de hectare de culturi agricole distruse și 250 de acoperișuri deteriorate

23:50

Sergiu Rusu, șeful de Poliție care a refuzat mita de 20.000 de dolari de la un cetățean ucrainean, a fost avansat în grad înainte de termen. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros. „Cu deosebită mândrie, am semnat astăzi Ordinul prin care am conferit următorul grad special …