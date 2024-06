Ce a primit ministrul de Externe israelian de la Josep Borrell

00:30

Atunci cînd ne gîndim ce am putea cumpăra dacă am avea 4 milioane de dolari, cu siguranță că ne vom imagina case luxoase, în cele mai frumoase locuri din lume, mașini, avioane, ori poate că deja ne gîndim în ce am investii bani pentru a face și mai mulți.Un lucru la care niciunul dintre noi nu se va gîndi este că vom cumpăra o vacă de 4 milioane de dolari! Cu toate acestea, cu acest preț s-a v