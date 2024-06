Conferința de implicare civică a avut loc la Chișinău. Participanții au vorbit despre participarea cetățenilor în procesele decizionale

12:40

Despre generalul Igor Gorgan se știa demult că este colaborator al serviciilor rusești, însă avea protectori buni în cadrul SIS, așa că își continua activitatea nestingherit. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, care l-a și demis pe Gorgan din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei în 2016. ”Am fost informat și am ajuns singur la această concluzie că este agent rus. Am primit informații și de la SIS, și din Armată, precum că Gorgan c...