Încă o cauză de malpraxis, remisă în instanța de judecată. Ce pedeapsă riscă patru medici din Chișinău?

Pentru al treilea an consecutiv, Aquarelle organizează evenimentul dedicat promovării tezaurului cultural al țării – „Moldova are artă. Chișinăul are artă", care își propune să aducă pe aceeași scenă personalități marcante din lumea artei și tineri talentați aflați la începutul carierei lor. Inițiativa oferă o platformă valoroasă pentru ca noile talente să fie descoperite și […]