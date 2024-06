Investigație: Biserica Ortodoxă Rusă, implicată în ștergerea identității copiilor ucraineni deportați

11:00

Fostul preşedinte Donald Trump a calificat procesul de la New York în privinţa banii tăinuiţi, unde a fost găsit vinovat pentru toate cele 34 de capete de acuzare, drept o „ruşine" şi un „proces măsluit", relatează CNN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu am făcut nimic greşit. Sunt un om absolut nevinovat", a declarat Trump …