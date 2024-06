Naționala de juniori a Republicii Moldova, învinsă de fotbaliștii turci

13:30

Revista TIMPUL din România, ediția din Republica Moldova, lansează un nou proiect, cu ocazia celor trei ani de la prima tipărire. Este vorba despre „Întâlniri la TIMP”, iar ideea proiectului a pornit de la colaborarea pe care o are revista cu scriitorii din România și cu cei din Franța. Astfel, an de an, va fi invitat cel puțin câte un scriitor din Franța și unul din România la aceste întâlniri. Aniversarea revistei TIMPUL în Republica Moldova şi proiectele în derulare sunt subiectele emisiunii Obiectiv Comun de astăzi.