Guvernul anunță construcția un stadion cu o capacitate de 20-25.000 de locuri „și care va corespunde tuturor standardelor internaționale”

Ultragierea cadrelor didactice va fi sancționată contravențional. Prevederea se conține în amendamentul președintei Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Liliana Nicolaescu-Onofrei, înregistrat la un proiect de modificare a Codului penal și a Codului contravențional, adoptat în a doua lectură de Parlament. Așadar, persoanele care vor ultragia cadrele didactice …