Igor Gorgan a fost suspendat din funcția pe care o deținea la UNHCR Moldova

13:10

În fiecare an, la data de 5 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, începând cu anul 1974, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite (ONU). Evenimentul este găzduit în fiecare an într-o țară diferită, cu activității axate pe o temă anume. Ziua Mondială a Mediului Înconjurător – 2024 are loc în Arabia Saudită, iar conferințele...