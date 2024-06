(VIDEO) Un nou scandal la aeroport, testarea salvatorilor din capitală, câte ore dorm chișinăuienii? / Știri NewsMaker

08:20

PAS și trădarea de patrie Modificările aduse articolului din Codul Penal privind trădarea de patrie propuse de deputații PAS amenință libertatea de exprimare în Republica Moldova, a declarant Amnesty International Moldova. Activiștii pentru drepturile omului cred că noua definiție a trădării de patrie este «vagă și vulnerabilă la abuz» și amenință în mod direct dreptul la libertatea de exprimare. «Noua definiție a trădării ar putea fi folosită pentru a lupta cu oponenții politici […] Este alarmant […]